Aydın'da dehşet: Damat tartıştığı kayınpederini defalarca bıçakladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, Ö.K. ile kayınpederi F.K. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Karnından ve göğsünden yaralanan F.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ö.K, ifade işlemler için emniyete götürüldü.