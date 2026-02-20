Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da 16 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 tutuklama

Tekirdağ'da 16 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 tutuklama

11:2020/02/2026, пятница
DHA
Sonraki haber
Tekirdağ
Tekirdağ

Malkara’da 16 yıl önce başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülen Niyazi Aslan cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılması için dosyayı yeniden ele alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yürüttüğü kapsamlı ve titiz çalışma sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı. Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı.


Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









#Tekirdağ
#cinayet
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 20 Şubat Cuma aktüel ürün katalog listelerini yayınlandı: Ütü masası, blender seti, şarjlı süpürge, kareoke mikrofon satışta!