Tekirdağ'da 16 yıllık cinayet aydınlatıldı: 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayete ilişkin yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı yeniden ele aldı. Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu belirledi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü anlaşıldı.