İki kadını çocuklarının gözü önünde katletmişti: Caninin kan donduran gerekçesi ortaya çıktı

12:2619/02/2026, Perşembe
DHA
Çocukların gözü önünde korkunç cinayet
Aksaray'da boşandığı Kübra Kılıç ile Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'ı öldürüp, intihar eden Tolga Kuş'un cinayetleri 2 çocuğunun gözü önünde, 'kıskançlık' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Silah sesi ihbarı ile adrese giden polis ekipleri, evin açık olan kapısından içeri girdiklerinde, Kübra Kılıç, Zeynep Ayaz ve Tolga Kuş'u kanlar içinde buldu. Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç da ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Caninin kan donduran gerekçesi ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Tolga Kuş ve Kübra Kılıç çiftinin 7 ay önce boşandığı ve Kılıç'ın, M.A.K. (12) ve A.K. (4) isimli çocukları ile birlikte yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, 'kıskançlık' nedeniyle eski eşini sürekli rahatsız ettiği, dün de aynı nedenle eve geldiği öne sürüldü. Tolga Kuş'un, kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş ettiği ardından o sırada evde bulunan ve panikle kaçmaya çalışan Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a da ateş edip, sırtından vurduktan sonra aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

2 çocuk koruma altına alındı

Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu, devlet koruması altına alındı. Kuaför olan Kübra Kılıç'ın, bir süre önce de iş yerini kapattığını belirlendi. 3 kişinin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek. (DHA)




#Aksaray
#cinayet
#Kübra Kılıç
#Zeynep Ayaz
