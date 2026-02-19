Aksaray'da eski eşini ve onun kuzenini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. (31) ile eski eşi Kübra K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya (30) ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.