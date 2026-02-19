Yeni Şafak
Aksaray'da eski eşini ve onun kuzenini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

09:0219/02/2026, Perşembe
Aksaray'da bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. (31) ile eski eşi Kübra K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya (30) ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga K. ile Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Zeynep A. ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



