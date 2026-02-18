Baba ve oğlunu vahşice öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı: Annenin 'azmettirici' olduğu iddia edildi

'ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ'





Duruşmada Menderes Aşgın ile boşandığı Nesrin Acar'ın şikayetçi olan müşterek büyük çocuğu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu. Avukat Polat, "Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.