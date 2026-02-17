Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa H.'nin kullandığı 63 AHC 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halide Hanım Parmaksız’a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Halide Hanım Parmaksız’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Halide Hanım Parmaksız’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.