Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

23:2416/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ankara'nın Mamak ilçesi
Ankara'nın Mamak ilçesi

Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 477. Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BFK 993 plakalı hafif ticari araç ile 06 N 5735 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Kaza
#Yaralı
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı