Alkollü bisiklet sürücüsü kaza yaptı: Cezadan kaçamadı

00:4816/02/2026, Pazartesi
DHA
1.9 promil alkollü sürücü hastanelik oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan 71 yaşındaki sürücünün 1.9 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü taburcu edilirken, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 12 bin 875 TL ceza kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilen bisikletten savrularak yaralanan ve yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 12 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Remzi G. (71), yönetimindeki bisikletle kontrolden çıkarak devrildi. Yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde Remzi G.’nin 1.9 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Remzi G.’ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 TL olmak üzere toplam 12 bin 875 TL idari para cezası kesildi.



#Bursa
#Bisiklet
#Alkol
#Ceza
