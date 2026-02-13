Yeni Şafak
Okuldan çıkan genç öğretmen eski sevgilisi tarafından vuruldu

18:3713/02/2026, Cuma
DHA
29 yaşındaki öğretmen Gizem N.
Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan 29 yaşındaki Gizem N., okuldan çıktığı sırada eski sevgili tarafından sırtından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan öğretmen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Bursa'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



