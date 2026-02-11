Yeni Şafak
Kastamonu’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

20:2711/02/2026, Çarşamba
IHA
Emekli öğretmen Mehmet Ergin
Emekli öğretmen Mehmet Ergin

Kastamonu'da tek başına yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ergin'den haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için eve gittiler. Eve giden komşuları Ergin'i hareketsiz bulmalarının ardından durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde 74 yaşındaki emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Selalmaz köyü İlyas Mahallesi’nde tek başına yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ergin’den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, kontrol için evine gitti. İçeri giren komşular, Ergin’i yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Mehmet Ergin’in cenazesinin, 12 Şubat Perşembe günü öğle namazının ardından kendi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.



