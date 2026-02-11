Kastamonu’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Selalmaz köyü İlyas Mahallesi’nde tek başına yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ergin’den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, kontrol için evine gitti. İçeri giren komşular, Ergin’i yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.