Adıyaman'da kayıp genç ölü bulundu

Gölbaşı Çelik köyünde ikamet eden İbrahim E. (30), önceki akşam saatlerinde çalışmış olduğu iş yerinden eve gitmek için ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İbrahim E.’nin ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek kayıp ihbarında bulunmuştu. Her yerde jandarma ekiplerince aranan İbrahim E., Çelik köyü Hopur mevkiinde ölü bulundu. İbrahim E.’nin av tüfeğiyle hayatına son verdiği öğrenildi. İbrahim E.’nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.