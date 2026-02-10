Elazığ'da 4 gündür kayıp: 103 kişiyle arama çalışmaları sürüyor

"3 gündür amcamızı arama faaliyetlerimiz devam ediyor. 103 personelle birlikte sahadayız. AFAD, jandarma, emniyet, karayolları, belediye, Milli Eğitim, UMKE ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışıyor. Emniyet ekiplerimiz Aydıncık bölgesindeki gölette dalgıçlarla arama yapıyor. Kom Deresi bölgesinde iz takip köpeklerimiz görevde. 2 dronumuz da havadan görüntüleme yapıyor. Dün 30 kilometrelik alan tarandı, bugün de 10 kilometrelik alanı tarayacağız. Toplamda 40 kilometrelik alan taranmış olacak"