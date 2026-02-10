Elazığ'da 4 gündür kayıp: 103 kişiyle arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da 4 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan İbrahim Kaya (74) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. 103 kişiden oluşan ekip, karada, havada ve sulak alanlarda arama yapıyor.
Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki evinden 7 Şubat'ta sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler, sevk edildi. AFAD, UMKE, jandarma, polis, Elazığ Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 103 kişilik ekip, Kaya'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları karadan iz takip köpekleri, havadan da dronlarla yapılıyor. Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de sulak alanlarda dalgıçlarla arama gerçekleştiriyor.