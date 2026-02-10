Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

23:1210/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Bayrampaşa otoyol kenarı
Bayrampaşa otoyol kenarı

Bayrampaşa'da otoyol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kişinin birkaç gün önce öldüğü belirlendi.

Bayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

O-3 Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, yerde yatan kişinin en az birkaç gün önce öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin otoyoldan atıldığını değerlendiren polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



#Bayrampaşa
#ceset
#erkek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?