İzmir’de çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

21:0610/02/2026, Salı
DHA
İzmir Adli Tıp Kurumu
İzmir Adli Tıp Kurumu

İzmir’deki Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde çalışan işçiler çöp ayrıştırma bandının üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’in Bergama ilçesinde bir katı atık tesisinin çöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 22.40 sıralarında Armağanlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde yaşandı. İddiaya göre, tesiste çalışan işçiler tarafından, çöp ayrıştırma bandı üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



