Bursa
Bursa'da kamyon ile minibüs çarpıştı: İki kişi yaralandı

00:2014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
DHA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karacabey ilçesi Yenisarıbey mevkisinde meydana geldi. Mert V. (23) idaresindeki 16 AYB 772 plakalı kamyon ile Süleyman Ö. (62) yönetimindeki 16 AHR 174 plakalı minibüs çarpıştı. 

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile yanındaki Gülsen Ö. (51), ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

