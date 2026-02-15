Diyarbakır’da inşaatta korkunç kaza: İşçinin başına demir saplandı

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında meydana gelen kazada bir işçi ağır yaralandı. Başına demir saplanan işçi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, çevre güvenliği sağlandıktan sonra titiz bir çalışma ile yaralıyı bulunduğu noktadan kontrollü şekilde çıkarttı. Ağır yaralı olarak kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.