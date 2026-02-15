Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da inşaatta korkunç kaza: İşçinin başına demir saplandı

Diyarbakır’da inşaatta korkunç kaza: İşçinin başına demir saplandı

23:5315/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
İtfaiye ekipleri yaralı işçiyi kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri yaralı işçiyi kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında meydana gelen kazada bir işçi ağır yaralandı. Başına demir saplanan işçi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Üniversitesi kampüsü içerisindeki inşaat alanında başına demir saplanan işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, çevre güvenliği sağlandıktan sonra titiz bir çalışma ile yaralıyı bulunduğu noktadan kontrollü şekilde çıkarttı. Ağır yaralı olarak kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.



#Diyarbakır
#İnşaat
#Kaza
#Demir
#İşçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE