Dicle Üniversitesi’ne 600 yataklı yeni hastane müjdesi

“Üniversitemiz öğrencileri ile ilgili şu anda Türkiye'nin en ucuz yemeklerinden birini Dicle Üniversitesi vermektedir, oldukça iddialıyız. Bu iftihar vesilesi bir haritamızdır. Bu haritada Dicle üniversitesi Hastanesi’nin bütün Türkiye'den gelen hasta sayısını göstermektedir. Bizim üniversite hastanemiz teknik donanım noktasında oldukça yeterlidir ve Türkiye'deki 59 üniversite hastanesi içerisindeki yerimiz 13’üncü sırada bulunmaktadır. Bu sıralamayı daha üst noktalara çıkartmayı hedeflemekteyiz. Muhtemeldir ki yeni hastanelerimizle beraber ciddi bir sıçramayı yapacağız. Bu arada otopark meselesi konusu da yakın zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız bir protokol neticesinde kendileri bizden itfaiye yeri istedi. Buna karşılık da özellikle hasta konuk evi yapılmasını önerdi. Biz de otoparka ihtiyacımız olduğunu ifade ettik ve bu kabul gördü. Bugün trafiğin en yoğun olduğu bölgede ümit ederim en kısa süre içerisinde bu yapı hizmete girecektir. Bu trafik sorununa bir nebze de olsa nefes aldıracağımızı düşünmekteyiz”