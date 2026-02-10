Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan müjde üstüne müjde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında yapılan çalışmaları ve 2026 yılı projelerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Altay, sosyal dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan ve hizmeti gönül diliyle üreten bir şehir yönetimini esas aldıklarını belirterek, hayata geçirdikleri tüm çalışmaları, vatandaşların zor zamanlarını ferahlatmak ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla, büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ifade etti.

“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN MERKEZİNE AİLEYİ KOYUYORUZ”

İyi günde olduğu kadar, kötü günde de tüm vatandaşların yanında olmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Altay, “Birbirini tamamlayan her projemiz, aileyi merkeze alan ve yükleri hafifleten bir anlayışla hayata geçirilmektedir. Bu projelerle hemşehrilerimizin sıkıntılarına yönelik bütüncül bir sosyal destek yaklaşımı sağlıyoruz. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılının ‘Aile Yılı’; 2026-2035 döneminin ise ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ olarak ilan edilmesi; ülkemizde aile kurumunun korunması açısından son derece önemlidir. İşte bu bilinçle bizler de yerel yönetim anlayışımızın merkezine aileyi koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA 496 MİLYON LİRA SOSYAL DESTEK

Altay, 2025 yılında; sosyal karttan su faturasına, eğitim desteğinden deprem bölgesi çalışmalarına kadar hayata gerçekleştirdikleri çalışmaları detayları ile anlatan Altay, “Bu doğrultuda, dar gelirli ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, şehir merkezinde Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerimizle birlikte olmak üzere, 31 ilçemizde yürüttüğümüz Sosyal Kart uygulaması ile 2025 yılında 496 milyon 730 bin TL Sosyal Kart desteğinde bulunduk” dedi.

ÖĞRENCİLERE 465 MİLYON LİRALIK DESTEK

İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Altay, 2025 yılı boyunca farklı desteklerle, 31 ilçede 152 bin 181 öğrenciye 226 milyon 171 bin lira eğitim desteğinde bulunduklarını söyledi. Altay, “Eğitim alanında örnek olan desteklerimizle, 2018-2025 yılları arasında öğrencilerimize toplamda 465 Milyon 691 bin lira katkı sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

2018’DEN BU YANA SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARININ TUTARI 1 MİLYAR 833 MİLYON LİRA

Aileyi merkeze alan, insan onurunu önceleyen ve sosyal dayanışmayı güçlendiren belediyecilik anlayışını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2018-2025 yılları arasında yaptığımız tüm sosyal destek çalışmalarının tutarı 1 milyar 833 milyon lira oldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 300 MİLYONLUK DESTEK BAŞLADI

Belediye olarak 2026 yılında yine Konyalıların hayatına dokunacak pek çok önemli projelerin müjdesini veren Altay, “Ailesi Konya’da ikamet eden, dar gelirli, 01.01.2000 yılı ve sonrası doğumlu olan ve devlet üniversitelerinde ilk defa örgün lisans okuyan öğrencilerimizin ailelerine toplam 10 bin lira destek sağlıyoruz. Söz konusu desteği, bu ay ve Mayıs ayında 5 bin liralık iki eşit taksit halinde ödeyerek toplam 30 bin ailemize ulaştıracağız. Böylece, üniversite öğrencilerimize 300 milyonluk liralık destekte bulunmuş olacağız” diye konuştu.

YENİ EVLENEN GENÇLERE TEK SEFERLİK 30 BİN LİRA NAKDİ DESTEK

Altay’ın bir başka müjdesi de evliliğe ilk adım atacak gençlere yönelik oldu. Altay, evlenecek gençlerin daha rahat nefes almasını sağlamak adına yeni destekler sunduklarını kaydederek, “Konya’da ikamet eden dar gelirli, yeni evli çiftlerimize tek seferde 30 bin lira nakdi destek sağlayacağız. Bu destekle; dar gelirli çiftlerimizin düğün sonrası karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmeyi ve evliliklerine daha güvenli bir başlangıç yapmalarını amaçlıyoruz” dedi.

İLK KEZ EVLENECEK ÇİFTLERE 3 YIL SÜREYLE AYLIK 5 BİN LİRA KİRA DESTEĞİ

Altay’ın ilk kez açıkladığı bir başka müjde de kira desteği oldu. Altay, bu destekle ilgili şunları söyledi: “Yine; nakdi desteğe ek olarak, genç çiftlerimizin ailelerini güçlendirmek ve huzur içinde yuva kurmalarını desteklemek adına kapsamlı bir kira desteği programı başlatıyoruz. Proje kapsamında, Konya il sınırları içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan ilk defa evlenecek çiftlerimize; 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca, destek süresi içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize yüzde 25 ek destek uygulayacağız” ifadelerine yer verdi.

DAR GELİRLİ VE YENİ BEBEK SAHİBİ OLAN AİLELERE 12 AY BOYUNCA DESTEK

Gençlerin yuva kurma heyecanında yanlarında olmak kendileri için ne kadar önemliyse, o yuvaya bir canın katıldığı ilk anda da aileleri yalnız bırakmamanın da aynı derecede kıymetli olduğunu vurgulayan Altay, “Bu anlayışla, yeni bebek sahibi olacak ailelerimiz için, onların bu özel dönemine destek olacak yeni bir program başlatıyoruz. Konya’da ikamet eden, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destek vereceğiz. Bu destekle; bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve aile bütçesinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yakında ebeveyn olacak ailelerimize yönelik ek bir destek programı daha hazırladık. Söz konusu program; 28 ilçemizde ve mahallelerimizde, yeni bebek sahibi olacak ailelerimize, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu destek çantalarını ulaştırmayı hedefliyor. Yaklaşık 12 bin ailemize ulaşmayı hedeflediğimiz bu proje kapsamında, bebeklerimizin ve annelerimizin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılarken hem ailelerimize destek olacak hem de dayanışma kültürümüzü güçlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

SOĞUK YEMEK DESTEĞİ 31 İLÇEDE YAYGINLAŞACAK

Altay, ayrıca çeşitli nedenlerle yemek yapma imkânını kaybetmiş vatandaşlar için 9 ilçede halihazırda devam eden ve örnek bir uygulama olan Soğuk Yemek Desteği’nin kapsamını 2026 yılı içerisinde 31 ilçenin tamamında uygulanacaklarının da müjdesini verdi.

HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 2 BİN LİRA DESTEK

Altay, İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kursları ile Milli Eğitim’e bağlı proje okullarında hafızlık eğitimi yapan ortaokul ve lise öğrencilerine de aylık 2 bin lira eğitim desteği sağlayacaklarını, söz konusu desteğe önümüzdeki ay başlayacaklarını da müjdeledi.

BİR MÜJDE DE ASKERE GİDECEK GENÇLERE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın müjdesi bunlarla da bitmedi. Bir müjdeyi de vatani görevini yapacak gençlere yönelik açıklayan Altay, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, askere gidecek gençlerimizin bu mukaddes göreve gönül rahatlığıyla gidebilmelerini sağlamanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, Konya il sınırları içerisinde ikamet eden gençlerimize, zorunlu askerlik süreleri boyunca aylık 1.000 lira olmak üzere toplam 6 bin lira destek sağlayacağız. Destek ödemeleri, gençlerimizin kendi IBAN hesaplarına doğrudan aktarılacak” ifadelerini kullandı.

“UMRE ÖDÜLLÜ SİYER BİLGİ YARIŞMASI”

Altay, Konya genelinde düzenleyecekleri “Umre Ödüllü Siyer Bilgi Yarışması” ile 5 ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilere yönelik, iki aşamalı ve dört kategoriden oluşan geniş kapsamlı bir organizasyonu daha hayata geçirdiklerini paylaşarak, “Yarışma sonunda başarı dilimine giren 100 öğrencimize ve anne-babalarına umre ziyareti hediye edeceğiz. Böylelikle toplamda öğrencilerimizle ve anne-babalarıyla birlikte 300 kişiyi umreye göndermiş olacağız” dedi.

“VEFA TİMİ” PROJESİ

Önümüzdeki dönemde dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmaların daha da güçlenerek devan etmesini arzu ettiklerini kaydeden Altay, bu kapsamda Konya’ya değer katacak Vefa Timi Projesi’nden de bahsetti. Altay, “Vefa Timi, özellikle yaşlı, engelli ve sosyal destek ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza yönelik, düzenli ziyaret ve yerinde destek anlayışıyla gerçekleştireceğimiz bir sosyal hizmet modelidir. Bu yapıyla, kimseyi yalnız bırakmayan, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve insani teması merkeze alan güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Altay, bu desteklerle Türkiye'ye örnek bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, “Bunu yaparken de mutlaka birebir iletişim kurmayı arzu ediyoruz. Bir taraftan öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz, bir taraftan da engellilerimizin, ihtiyaç sahiplerimizin hayatlarını normalleştirmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Son olarak 2026 yılında eğitim ve farkındalık çalışmalarını da hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Altay, “Toplumun farklı kesimlerine yönelik destekleyici programlar sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; ailedeki tüm bireyleri kapsayan çeşitli eğitimleri hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bu eğitimlerle ailelerimizin mutluluğuna katkı sağlamayı, ailelerimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZU YALNIZCA ŞEHRİMİZLE SINIRLI TUTMUYORUZ”

Altay, yaptıkları tüm bu çalışmaların her birinin, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının sosyal sorumluluk duygusunu güçlendiren ve genele yayılmasını sağlayan kıymetli projeler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzu yalnızca şehrimizle sınırlı tutmuyoruz. Deprem bölgelerinden Gazze’ye kadar, insanlığın yara aldığı her yerde ve zor durumda kalınan her noktada, Konyalı hemşehrilerimizin destekleriyle dayanışmanın en güçlü tarafı olmaya devam edeceğiz. Tüm bu projeleri hayata geçirirken asıl amacımız, toplumumuzun en temel yapıtaşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe sağlam bir miras bırakabilmektir.”

“AİLE İLİŞKİLERİNİN HALA DEVAM ETTİĞİ ENDER ŞEHİRLERDEN BİRİSİYİZ”

Özellikle aile yapısını güçlendirmeyi ve son dönemde nüfus artış hızının düşmesi nedeniyle evliliği teşvik edici uygulamalara bu yıl itibariyle başladıklarını belirten Altay, “Aslında yapmaya çalıştığımız şey şu; Konya'da yaşayan ihtiyacı olan herkesin bir destek şemsiyesi altında olmasını sağlamak. Bu aslında hepimizin vebali. Biz de bu sorumluluğu Konyalılar adına, Konyalıların verdiği destekle yürütüyoruz. İnşallah bu sosyal yardımlarımız özellikle aile yapısının güçlenmesine, nüfus artış hızımızın tekrar eski seviyelere gelmesine, insanlarımızın huzur ve refah içinde yaşamasına vesile olacak. Konya, bunu yapma sorumluluğu en yüksek olan şehirdir. Çünkü biz hassasiyetleri devam eden, özellikle aile ilişkilerinin hala devam ettiği ender şehirlerden birisiyiz. İnşallah bunu güçlendirmek için hep birlikte bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

