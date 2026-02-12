Türkiye'nin gizli hazinesi gün yüzüne çıktı: Bakan Bayraktar duyurdu! Yer altında tam 1,5 trilyon dolar bekliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin toprak altında ekonomik değeri yaklaşık 1,5 trilyon doları bulan gizli altın rezervi bulunduğunu açıkladı. Türkiye’nin maden potansiyeline dair önemli veriler paylaşan Bayraktar, özellikle altın ve Nadir Toprak Elementleri konusundaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

"YER ALTINDAKİ ALTINDAN KİMSEYE FAYDA YOK"

Bakan Bayraktar, tespit edilen 10 bin tonluk kaynağın bugünkü piyasa değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğunu vurguladı. Bu zenginliğin yer üstüne çıkarılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Bayraktar, süreci şu sözlerle özetledi:

"Yer altındaki altından kimseye fayda yok, bunu çıkarıp ekonomiye katmamız lazım. Vatandaşımız bu zenginlikten faydalanmalı."

ÜRETİMDE HEDEF 40 TONUN ÇOK ÜSTÜNDE

Türkiye'nin mevcut altın üretim verilerini de paylaşan Bakan Bayraktar, üretimin şu an yıllık 30-40 ton bandında seyrettiğini kaydetti. Ancak bu rakamın Türkiye’nin ihtiyacı ve potansiyeli için yeterli olmadığını belirten Bayraktar, yıllık üretim miktarının çok daha yukarı çekilmesinin hedeflendiğini altını çizerek vurguladı.

"DEVLET HAKKI YÜZDE 31'İ BULUYOR"

Madenlerin işletilmesiyle ilgili kamuoyundaki "altını yabancılar alıp götürüyor" algısına da yanıt veren Bayraktar, yapılan yasal düzenlemelerle devletin payının artırıldığını hatırlattı. Bayraktar, "Temmuz ayında meclisimizden geçen kanunla, altın fiyatları yükseldikçe devletin aldığı payın da artmasını sağladık. Şu anki fiyatlarla üretilen altının yüzde 31,25'i doğrudan devlet hakkı olarak alınıyor. Bu pay doğrudan Merkez Bankası rezervlerine gidiyor." dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLE

Sadece altın değil, stratejik madenler konusunda da Türkiye'nin atağa kalktığını belirten Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasına dikkat çekti. Dünyanın Çin'den sonraki en büyük ikinci rezervine sahip olduklarını belirten Bayraktar, "Burada kurduğumuz pilot tesisin ardından, kapasiteyi yıllık 570 bin tona çıkaracak dev bir endüstriyel tesisin temellerini bu yıl atıyoruz. Amacımız saflaştırma oranını yüzde 99'un üzerine çıkararak, savunma sanayinden teknolojiye kadar her alanda bu kritik elementleri yüksek katma değerle ihraç etmek." açıklamasında bulundu.



