Libya'nın petrolünü Türkiye arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı. İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı. Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO’nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu. Heyet, TPAO’nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.

'TÜRK ŞİRKETLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman, TPAO'nun ihalede iki saha kazanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Süleyman, yaptığı basın açıklamasında "Gerçek şu ki, kazanan şirketler iyi teklifler sundukları için kazandılar. Türk şirketlerini memnuniyetle karşılıyor ve Libya petrol sektörüne yatırım yapma ilgilerini takdir ediyoruz" dedi. Süleyman, ihalenin açıklandığı günün Libya petrol sektörünün tarihinde özel bir gün olduğunu dile getirdi.

KARADA SİRTE'DE DENİZDE BİNGAZİ'DE OLACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, TPAO'nun Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürüteceğini kaydetti. Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacağını belirten Bayraktar, "Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.







