Düzce'de feci kaza: Lüks araç otobüse çarptı

Düzce’de lüks otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın ardından panik yaşanırken, çevredeki bir restoranda bulunan vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otobüste bulunan yolcular panik yaşadı. Kazayı gören bir restorandaki müşteriler ve çalışanlar olay yerine koşarak, yaralılara yardım etti. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kazazedelere müdahalede bulundu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.