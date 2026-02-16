Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce’de otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: Yaralılar var

Düzce’de otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: Yaralılar var

23:4716/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Düzce’de halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.C. idaresindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsü, Koçyazı Mahallesi’ndeki durakta durduğu esnada Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 TC 810 plakalı otomobil halk otobüsüne çarptı. 

Çarpışmanın etkisi ile halk otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs ve otomobilden çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Hurdaya dönen lüks otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Düzce
#Halk otobüsü
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı