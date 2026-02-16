Düzce’de otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.C. idaresindeki 81 HO 1027 plakalı halk otobüsü, Koçyazı Mahallesi’ndeki durakta durduğu esnada Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 TC 810 plakalı otomobil halk otobüsüne çarptı.