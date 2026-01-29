Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Straforun yanıcı olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle müdahalenin zorlu olduğunu anlatan Makas, "Sıçramasını engellersek bizim için büyük başarı, yoksa malzemenin bir kısmı yanacak, yanmadıktan sonra tam müdahale imkanımız yok. Biz sadece etrafında soğutma yapacağız ve kalan kısmını kurtarmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun, sevindirici nokta can kaybı ve yaralımızın olmaması." ifadelerini kullandı.







