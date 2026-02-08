Üç gündür kayıp olarak aranıyordu: Kayalıklarda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal Ersoy’dan (33) bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından her yerde aranan Ersoy’un en son Akçakoca’da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.