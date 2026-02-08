Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Üç gündür kayıp olarak aranıyordu: Kayalıklarda ölü bulundu

Üç gündür kayıp olarak aranıyordu: Kayalıklarda ölü bulundu

19:398/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Düzce’de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni Akçakoca kayalıklarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal Ersoy’dan (33) bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından her yerde aranan Ersoy’un en son Akçakoca’da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. 

Aşıklar Tepesi’nde yapılan arama çalışmalarında Ersoy’un eşyaları bulundu. Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Ersoy’un cansız bedeni bulundu. 

Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kadının cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. 

Ersoy’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

#Düzce
#Kayıp
#Kadın
#Kayalık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tekirdağ 6 bin 865 konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet ve TOKİ ekranı