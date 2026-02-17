Siirt'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: İki yaralı

Siirt’te Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi’nde otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
