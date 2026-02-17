Yeni Şafak
Siirt'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: İki yaralı

20:4317/02/2026, Salı
IHA
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Siirt’te Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi’nde otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi’nde otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



