Siirt'te taşlı ve sopalı kavga: 15 yaralı 10 gözaltı

Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.