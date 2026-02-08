Yeni Şafak
Siirt'te taşlı ve sopalı kavga: 15 yaralı 10 gözaltı

21:318/02/2026, Pazar
AA
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.​​​​​​​

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.



