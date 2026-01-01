Yeni Şafak
Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü: çok sayıda hayvan öldü

Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü: çok sayıda hayvan öldü

19:011/01/2026, Perşembe
DHA
Karın ağırlığını taşıyamayan çatılar çöktü
Karın ağırlığını taşıyamayan çatılar çöktü

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Meydana gelen çökme sonucu göçük altında kalan çok sayıda hayvan öldü. Ahırda bulunan 2 traktör ve 1 kamyonetin kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Siirt’in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte çok sayıda küçükbaş hayvan öldü, ahırdaki 2 traktör ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 02.00 sıralarında Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi’nde Mehmet Emin Arıtürk’e ait çiftlikte meydana geldi. Üzerlerinde biriken karın ağırlığıyla bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında ahırlardaki küçükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı. Yaklaşık 600 küçükbaşın bulunduğu ahırlarda göçük altında kalan çok sayıda hayvanın öldüğü belirtildi. Ahırda bulunan 2 traktör ve 1 kamyonetin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. Mehmet Emin Arıtürk, zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.



