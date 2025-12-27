Yeni Şafak
Kar yağışı sonrası otomobilde mahsur kaldılar

23:3227/12/2025, Cumartesi
DHA
Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi polis ekiplerince kurtarıldı.
Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri’de etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolda otomobilleriyle mahsur kalan 2 kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bağ evine gitmek isterken donma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce güvenli alana alındı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası otomobilde mahsur kalan 2 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle su deposu mevkisinde meydana geldi. Bağ evine gitmek isteyen iki kişi, kar yağışı sonrası kapanan yolda otomobilde mahsur kaldı. Otomobili hareket ettiremeyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Donma tehlikesi geçiren 2 vatandaş, polis ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kara saplanan otomobil ise bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 vatandaşın daha sonra gidecekleri yere ulaşımlarının sağlandığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaştığı videoda karda otomobili ile mahsur kalan vatandaşın, “Aracımla mahsur kaldım. Polis ekiplerini aradım. 5 dakika içerisinde hemen geldiler. Hem beni hem de aracımı kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin” diyerek yaşadıklarını anlattığı görüldü.



