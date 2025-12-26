Hakkında hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski astsubay yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski astsubay M.A. (39) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.