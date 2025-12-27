Yeni Şafak
Kayseri'de yılbaşı öncesi alarm: Şehir genelinde sıkı denetim

00:4727/12/2025, Cumartesi
IHA
Kayseri’de yılbaşı öncesi polis ekipleri kent genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Kayseri’de yılbaşına günler kala terör ve asayişe yönelik denetimler artırıldı. 183 personelin katıldığı eş zamanlı uygulamalarda bin 16 kişi ve 152 araç sorgulanırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşına günler kala denetimler sıkılaştırıldı. Terör örgütlerinin eylemlerine karşı 183 personelle eş zamanlı yapılan denetimlerde bin 16 şahıs ve 152 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve muhtemel terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla uygulama yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 183 personelin ve 29 ekibin katıldığı eş zamanlı düzenlenen TEM uygulamasında bin 16 şüpheli şahsın ve 152 şüpheli aracın sorgusu yapıldı. Çalışmalarda, 4 kimliksiz şahıs yakalanarak, haklarında gerekli işlemler yapılırken, 8 araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 52 bin 617 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için sürdürdüğümüz mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.



