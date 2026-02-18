Yeni Şafak
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Ceset buldum diyerek ihbar etti cinayeti işlediği ortaya çıktı

16:5618/02/2026, Çarşamba
DHA
Bayrampaşa'da Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür (60)'ü, 'ceset buldum' ihbarını yapan kişinin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince izlenen güvelik kamerası görüntülerinde sık sık olay yerini kontrol etmeye gittiği belirlenen Umut O.'nun kimsenin cesedi bulamaması üzerine polise ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Umut O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Şubat saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü Mehmet Gür olduğu tespit etti.

Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan Umut O. olduğunu belirledi.

Cinayeti itiraf etti

Kısa sürede yakalanan Umut O.'nun emniyetteki ifadesinde cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra kontrole sık sık kontrole gittiğini ve kimsenin görmemesi üzerine ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. 15 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)






