Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet: 'Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım'

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, babası 69 yaşındaki Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle öldüren 39 yaşındaki Ali Gürün tutuklandı. Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kaman ilçesi Çağırkan köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında tartışma çıktı. Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarıyla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
'ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA KAPIYI AÇARIM'
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Bayar Gürün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Çağırkan köyünde toprağa verildi.