Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet: 'Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım'

18:3517/02/2026, Salı
DHA
Babasını 12 bıçak darbesi ile öldüren şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, babası 69 yaşındaki Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle öldüren 39 yaşındaki Ali Gürün tutuklandı. Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kaman ilçesi Çağırkan köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında tartışma çıktı. Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarıyla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

'ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA KAPIYI AÇARIM'

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak,
"Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım"
dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipler, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Gürün, kurtarılamadı. Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Gürün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanan Gürün'ün mahkemede verdiği ifadede,
"İşsizdim, iş bulamıyordum ve maddi sıkıntılarım vardı. Babam bana hiçbir şekilde iş bulmam konusunda ve maddi konularda destek olmuyordu. Aramızda tartışma çıktı ve ben de kendisini öldürdüm"
dediği öğrenildi.

Diğer yandan Bayar Gürün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Çağırkan köyünde toprağa verildi.




#Kırşehir
#Baba
#Cinayet
