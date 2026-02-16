Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir
Babasını 12 kez bıçakladı: Öldüğünden emin olana kadar kapıyı açmadı

Babasını 12 kez bıçakladı: Öldüğünden emin olana kadar kapıyı açmadı

21:1916/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Şahıs yakalanarak gözaltına alındı
Şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Kırşehir'de iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün, babasını aralarında çıkan tartışma sonucu odaya kitleyerek 12 kez bıçakladı. Gürün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım." dediği öne sürüldü.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu Ali Gürün (39) tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanan baba Bayar Gürün (69), kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Ali Gürün'ün adrese gelen ekiplere,
"Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım"
dediği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Kasabası'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım"

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, 'Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım' dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipleri, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Gürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğul Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Bıçaklama
#Baba
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı