'Birini bıçaklamam lazım' dedi dehşet saçtı: 16 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı

20:1513/02/2026, Cuma
DHA
'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıkıp 16 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı.
Iğdır'da Y.B.’nin (23), yolda yürüyen D.B. (16) adlı kız çocuğuna saldırıp, karnından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.
Caddede yürüyen Y.B., karşıdan iki arkadaşıyla gelen D.B.'ye saldırarak, karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde D.B.'yi tanımadığını belirtip,
"Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım"
diyen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Y.B.'nin, yolda yürüyen D.B.'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, 2 arkadaşıyla caddede yürüyen D.B.'nin, karşıdan gelen Y.B.’nin saldırısına uğradığı anlar yer aldı. Y.B.'nin, çevredekilerin korkulu bakışları arasında D.B.’ye saldırarak bıçaklaması, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.




#Iğdır
#Bıçaklama
#Saldırı
