'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı: 16 yaşındaki kızı hedef aldı

17:1311/02/2026, Çarşamba
DHA
Kan donduran sözlerin ardından dehşet saçtı.
Kan donduran sözlerin ardından dehşet saçtı.

Iğdır'da Y.B. (23), caddede karşılaştığı D.B. (16) adlı kız çocuğunu bıçakladı. Gözaltına alınan saldırgan Y.B.'nin ifadesinde, "Sabah evden çıktım. ‘Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

Iğdır’da sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyen Y.B., karşılaştığı D.B.’yi karnından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan D.B., ameliyata alındı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tutuklandı

Olaya ilişkin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Y.B.'nin, yaraladığı çocuğu tanımadığını söylediği ve ifadesinde,
"Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım’ dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım"
dediği belirtildi.


