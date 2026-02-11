Doğum günü kutlamaya gitti cenazesi geldi: Acılı anne mezarı başında ağıt yaktı

Gitti gelmedi. O gün aradım bana video attı. ’anne burası kalabalık çalışıyorum’ dedi. ’Öyle yerlerde işin yok eve gel’ dedim. ’Tamam anne geliyorum’ dedi. Ama oğluma ertesi gün hiç ulaşamadım. Kim ne yaptı bilmiyorum. Arkadaşı kazayla vurmuş diyorlar ben inanmıyorum. O gün orada kim varsa hepsinden şikayetçiyim" dedi.