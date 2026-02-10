Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü: 3 ay önce 'Ölümün benim elimden olacak' demiş

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında; tutuklu sanık Battal U. İle ölen Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. hazır bulundu. Bektaş Aşçıpınar'ın kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık Battal U., "Bana ilaç verip bayıltıp, sarkıntılık yapıyordu. Ben de bu yüzden öldürdüm. Esrar kullanırdım. Suçsuzum, masumum. Pis sapık, lanet bir adamdı. Mecbur kaldım. Bu yüzden öldürdüm" diye konuştu.

Aşçıpınar'ın şikayetçi eşi S.A. ise "Battal, madde bağımlısıydı. Eşimi de 2 yıldır sürekli tehdit ediyordu. Küfrediyordu. Öldürmeden 3 ay önce de 'Ölümün benim elimden olacak' demiş. Olay sonrasında eşimin bir arkadaşı söyledi. Olay anında bir gürültü geldi. Baktım ki eşimi bıçaklıyor. Yerden demir bir çubuk aldım. Onunla vurunca bu sefer beni bıçaklamak istedi. Eşim o haliyle engel oldu. Şikayetçiyim" dedi.