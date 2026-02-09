Yeni Şafak
İki yakın arkadaşın 'şantaj' tartışması mezarlıkta cinayetle son buldu

19:439/02/2026, Pazartesi
DHA
Yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ’da iki yakın arkadaş arasında şantaj iddiasıyla çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 38 yaşındaki Nevzat Algan, mezarlık mevkisinde bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Nevzat Algan (38), tartıştığı arkadaşı Vahap Öden (35) tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Çerkezköy'de uzun yıllardır yakın arkadaş olan Vahap Öden ile Nevzat Algan arasında 'şantaj' iddiasıyla tartışma yaşandı. İddiaya göre, Algan, Öden'e bir kadınla uygunsuz görüntülerini kaydettiğini belirterek, şantaj yapmak istedi. Bunun üzerine sözleşen Algan ile Öden, bugün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde buluştu. Buluşmada ikili arasında çıkan tartışmada Vahap Öden, Nevzat Algan'ı bıçakladı. Algan, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 7 bıçak darbesi bulunan Algan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Vahap Öden'i gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.



