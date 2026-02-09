Yeni Şafak
Tekirdağ'da ulaşıma sis engeli: Görüş mesafesi düşüyor

9/02/2026, Pazartesi
Sisin öğle saatlerinden sonra dağılacağı tahmin ediliyor.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sis, kent genelinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle özellikle Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlantı sağlayan kara yollarında görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla polis ve jandarma ekipleri, yoğun kavşaklar ve kritik güzergahlarda önlem aldı.

Sis, deniz ulaşımını da etkiledi

Sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü, bazı gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtlarının, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerine yeniden başlayacağı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden sonra dağılacağı tahmin ediliyor.



