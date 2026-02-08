Yeni Şafak
Sakarya'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

23:238/02/2026, Pazar
DHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında depoda hasar meydana geldi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Şeyhvarmaz Mahallesinde Ali Aslan’a ait soğuk hava deposunda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Alevler soğuk hava deposunu sararken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğuk hava deposunda hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Sakarya
#soğuk hava deposu
#yangın
