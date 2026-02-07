Yeni Şafak
Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

21:457/02/2026, Cumartesi
DHA
Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa’nın İznik ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Göllüce Mahallesi’nde çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’nın İznik ilçesine, iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Göllüce Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


