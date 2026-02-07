Edirne'de müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne’nin İpsala ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kapucu Mahallesi'nde M.K.'nin tek katlı evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen M.K. sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.