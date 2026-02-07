Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne'de müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alındı

20:367/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Edirne’nin İpsala ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kapucu Mahallesi'nde M.K.'nin tek katlı evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen M.K. sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.


#Edirne
#müstakil ev
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?