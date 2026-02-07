Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya'da bir dairede yangın çıktı: Bir kişi yaralandı

Antalya'da bir dairede yangın çıktı: Bir kişi yaralandı

21:197/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Aytaç K. yaralandı. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Aytaç K., yaralandı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 597 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen alevleri fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, binayı saran yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Yangın sırasında dairede bulunan Aytaç K., alevlerin arasında kalarak yaralandı. Ekiplerin yardımıyla evden çıkan Aytaç K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


#Antalya
#daire
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?