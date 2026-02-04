Yüksek yağ oranı ve güçlü aromasıyla sofralarda yoğun talep gören torik, av miktarının artmasıyla hem tezgahlarda hareketlilik oluşturdu hem de balıkçılar için önemli bir ticari kazanç kapısı oldu. Toriklerin tanesi ise 2 bin 500 TL’ye satılıyor.