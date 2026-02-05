Tekirdağ'da çiftlik yangınında 60 küçükbaş öldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Baraj mevkisindeki E.T.'ye ait çiftlikte çıktı. İddiaya göre, çiftlikteki barakada bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Marmarereğlisi, Çorlu, Tekirdağ merkez, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.