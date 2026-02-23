Tartıştığı karısını durakta katletti

İstanbul’da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Son olay önceki gün saat 13.00 sıralarında Çatalcak ilçesi Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü. eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülten Ürkmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şüpheli S.Ü. ise olay yerinden uzaklaşarak ilk önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evde olduğunu tespit etmesi üzerine S.Ü. uzun süre direndi. S.Ü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir süre sonra gözaltına alındı.

OĞLUNA SIRA SENDE DEMİŞ

Yaşanan olay aile fertlerini ve mahalle sakinlerini derin bir yasa boğdu. Mahalleli Hasan Bayçöl, “Bunlar benim arkadaşlarım. Devamlı aynı köyde kalıyoruz, aynı mahalledeyiz. Eşini öldürdükten sonra oğluna mesaj atmış. ‘Anneni öldürdüm, sıra sende' yazmış. Daha önce de oğluyla tartışmış. Oğlu bunu evden kovmuş” ifadelerini kullandı.

ÇATALCA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çatalca'ya götürülen Ürkmez'in naaşı ikindi vakti Binkılıç'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.







