Esenyurt’ta yol verme tartışması: Araçtan inen sürücü ve yolcuya para cezası verildi

23:5622/02/2026, Pazar
IHA
Ö.B.T. ve S.T., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araçtan inerek kavga eden sürücü ve yanındaki kişiye 2 bin 492 lira idari para cezası kesildi. Kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kişi, işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Esenyurt’ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araçtan inerek diğer sürücüyle kavga eden sürücü ve yolcuya 2 bin 492 lira para cezası kesildi. 2 kişi daha sonra Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Esenyurt’ta Ö.B.T. isimli araç sürücüsü ile yanında bulunan S.T. isimli şahıs, trafikte seyir halinde ilerledikleri sırada bir sürücü ile iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.B.T. ve S.T. otomobilden inerek, diğer sürücüyle kavga etmeye başladı. Sürücü o anları cep telefonu ile kayda alırken, araya diğer sürücüler girdi. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin sanal devriyesi sırasında şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekiplerce kısa sürede yakalanan sürücü ve yanında bulunan şahsa, ‘taşıt yolu üzerinde duraklama’ ile ‘yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması’ suçlarından 2 bin 492 lira idari trafik cezası kesildi. Ö.B.T. ve S.T., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.


