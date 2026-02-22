Yeni Şafak
Horoz dövüştüren 76 kişiye rekor ceza

Horoz dövüştüren 76 kişiye rekor ceza

AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dövüştürdükleri horozlar üzerinden bahis oynadıkları belirlenen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzuculu Mahallesi'nde "Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği" tabelası bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadıkları tespit edilen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza kesildi.

Dernek yetkilisi K.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan, 4 kişi hakkında da "hayvana eziyet" suçundan adli işlem başlattı.




