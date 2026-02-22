Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

15:5122/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Çanakkale
Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, kar örtüsüyle kaplandı.

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, bölgeye gelerek kar topu oynadı.

Yağış alan mevkide seyir halinde olan bazı araçların kayması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerince tuzlama ve temizlik çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.



#çanakkale
#kar
#kar yağışı
#Lapseki
#soğuk hava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura takvimi 23-27 Şubat 2026: Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İl il sorgulama ekran