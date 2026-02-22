Kar İstanbul'un yanı başında: Komşu şehir beyaza büründü

Öte yandan AKOM'dan İstanbul'a uyarı geldi. Uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımları etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.







